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Mardin'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

20.01.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

MARDİN (AA) - Mardin'de etkili olan kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle okulların yarın tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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