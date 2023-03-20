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Mardin'de kazanlar kentte misafir edilen depremzedeler için kaynıyor

20.03.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden gelerek, Mardin'de yakınlarının yanında kalan, kiralanan ya da kullanımlarına tahsis edilen evlerde yaşamlarını sürdüren depremzedelere her gün sıcak yemek desteği sunuluyor.

"Asrın felaketi"nden etkilenen depremzedelerin yaralarının sarılması için gönüllülük esasıyla sağlanan desteklere bir katkı da Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği (MOKİD), Alman Welt Hunger Hilfe Derneği ve RTL Medya Grubu'ndan geldi.

Sağlanan destekle Yalım Mahallesi'ndeki bir taziyeevinde her gün 1000 kişilik sıcak yemek hazırlanıyor.

Özenle paketlenen yemekler, ailenin birey sayısına göre kadınlar tarafından evlere ulaştırılıyor.

"EN AZ GÜNDE ÜÇ ÇEŞİT YEMEK VERİYORUZ"

MOKİD Başkanı Hülya Çelebioğlu, AA muhabirine, kentte 30 bini aşkın depremzedenin bulunduğunu, bu kişilerin yurt, misafirhane ve evlerde kaldığını söyledi.

Evlerde kalan depremzedelerin acil ihtiyaçları olanları daha önce belirlediklerini, onlara sosyal ve psikolojik destek verdiklerini ifade eden Çelebioğlu, depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için de çalışma başlattıklarını belirtti.

Çelebioğlu, yaklaşık 20 günden bu yana günde 1000 kişiye yemek ulaştırdıklarını dile getirerek, "Burada yaklaşık 15 çalışan arkadaşımız var. Bazıları da gönüllü çalışanlar. Yemeklerimiz beslenme uzmanı tarafından hazırlanıyor. Haftalık listeler çıkıyor. En az günde üç çeşit yemek veriyoruz. Ailede kaç kişi yaşıyorsa sayıya göre yemek dağıtımı yapılıyor." dedi.

Bu hizmetin yanı sıra evde yemek yapabilenlere kuru gıda desteği de sağladıklarını anlatan Çelebioğlu, 250 kişiye de kuru gıda desteği sunduklarını aktararak, "Herkesin yarası çok ağır. Çok dramatik acılar yaşadılar. Bu acıların bitmesi için bir nebze onlara dokunduysak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

"BU ÇABANIN İÇİNDE OLMAKTAN MUTLUYUZ"

Depremzedelere yemek desteğine gönüllü katkı sunan Marev Vakfı Mardin Şube Başkan Yardımcısı Deniz Beşenk ise vakıf olarak gerek deprem bölgesine gerekse kente gelen depremzede ailelere destek için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Beşenk, bu çalışmaların yanı sıra depremzedelere sıcak yemek dağıtımına da destek vermek istediklerini dile getirerek, gönüllü olarak üyeleriyle her gün taziyeevine gelip hazırlanan yemekleri paketlediklerini söyledi.

Sıcak yemek desteğinin depremzedelerin biraz da olsa yüklerini azalttığını anlatan Beşenk, yemek dağıtırken gerçekleştirdikleri aile ziyaretlerinde tespit ettikleri sorunların çözümüne de katkı sunduklarını ifade etti.

Beşenk, ülkede büyük bir felaket yaşandığına değinerek, "Fakat ülkemizdeki bütün kadınlar, batısıyla doğusuyla hepsi el birliğiyle 'neler yapabiliriz' diye düşünüyorlar ve çabalıyorlar. Biz de bu çabanın içinde olmaktan çok mutluyuz. El birliğiyle inşallah bu yaralar sarılacak." diye konuştu.

"YARALAR ÇOK KISA SÜREDE SARILACAK"

Gönüllülerden Hilal Burç da Türkiye'nin kalbinin acıdığı bir deprem felaketinin yaşandığını, yaraların sarılması için herkesin elinden geleni yaptığını vurguladı.

Birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak faaliyetlere katılıp depremzedelere destek olduğunu dile getiren Burç, "Kapı kapı belirledik, günde 1000 kişiye sıcak yemek veriyoruz. Bu yaralar çok kısa sürede sarılacak." dedi.

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Mardin Namaz Vakitleri 20 Mart Pazartesi

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İkindi
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Akşam
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