Mardin’de korona virüs hem kuyumcuları hem de evlenecek çiftleri vurdu

Mardin’de düğün veya nişan yapmak isteyen yüzlerce çift korona virüs ve altın fiyatlarının yükselmesi nedeni ile hayallerini erteledi.

Korona virüsü nedeniyle geçen yıla göre yüksek seyreden altın fiyatları ve ertelenen düğün ile nişan törenleri Mardin’deki kuyumcuları da etkiledi. Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında düğün salonlarının kapatılması vatandaşın altın almamasına neden oldu. Mardin’de kuyumcular çarşısında bulunan 27’ye yakın işletme, umutlarını bayramdan sonra düğünlerin tekrar başlamasına bağladı.

"Olumsuz etkilendik"

Kuyumcu Murat Özbek, bu yıl korona virüs salgınının hem kuyumcuları hem de düğün yapacak çiftleri vurduğunu söyledi. Düğünlerin ertelenmesinin tüm sektörlerde olduğu gibi herkesi olumsuz etkilediğini belirten Özbek, "İşlerimiz bariz şekilde düştü. Bu hem ülke hem de dünya genelinde yaşanan bir durum. Altın satışları sıfır denecek kadar azaldı. Daha önce 300 liraya sattığımız altını şimdi vatandaştan 350 liraya alıyoruz. Aslında altında küresel bir sorun var. Büyük devletler altına artık düzgün bir ayar vermeleri gerekir. Altın fiyatları çok yükseldi. Vatandaş zor durumda olmazsa artık altın almıyor. Sokağa çıkma yasakları nedeniyle 2 aydır altın satamaz duruma geldik. Altın fiyatları yükselmesi nedeniyle kuyumcular altın satamıyor. Vatandaştan altın almak zorunda kalıyoruz. Hep birlikte bunun üstesinden gelmeye çalışacağız. Kuyumcular olarak alınan tedbirlere özen göstermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını istiyoruz. Hem kişisel anlamda hem de dükkan genelinde önlemlerimizi almış bulunuyoruz” dedi.