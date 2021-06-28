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Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

28.06.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde çıkan silahlı kavgada, baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dargeçit ilçesinin Çatalan ve Kıraç mahalleleri arasında mera nedeniyle 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Hayrettin Yeşilmen yaşamını yitirdi, yaralanan oğlu Fahrettin Yeşilmen 112 Acil Servis ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayın yaşandığı yerde önlem aldı.

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