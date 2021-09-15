Mardin'de minibüs şarampole devrildi 10 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AAJ 900 plakalı minibüs, Midyat-Şırnak kara yolunda şarampole devrildi.

Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 9 yolcu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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