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Mardin'de minibüs şarampole devrildi 10 kişi yaralandı

15.09.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de minibüs şarampole devrildi 10 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AAJ 900 plakalı minibüs, Midyat-Şırnak kara yolunda şarampole devrildi.

Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 9 yolcu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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