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Mardin’de moral konserleri büyük ilgi görüyor

MARDİN HABERLERİ  | 21.04.2020 14:06 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını tedbirlerine uyarak evde kalan vatandaşlara üstü açık tur aracı ile 4 dilde sunduğu konser etkinliği büyük ilgi görüyor.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Mardin’de yayılmaması için tüm birimleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen Mardin Büyükşehir Belediyesi, alınan tedbirler ve yapılan çağrılarla evde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla kent genelinde başlattığı Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice olmak üzere 4 dilde konser etkinliği büyük ilgi görüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını tedbirlerine uyarak evde kalan vatandaşlara üstü açık tur aracı ile 4 dilde sunduğu konser etkinliği büyük ilgi görüyor.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Mardin’de yayılmaması için tüm birimleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen Mardin Büyükşehir Belediyesi, alınan tedbirler ve yapılan çağrılarla evde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla kent genelinde başlattığı Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice olmak üzere 4 dilde konser etkinliği büyük ilgi görüyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik Topluluğu tarafından merkez Artuklu ilçesinde başlatılan 4 dildeki konser etkinliği 10 ilçedeki vatandaşların yoğun talepleri üzerine kent genelinde devam ediyor. Bu kapsamda Savur, Derik, Mazıdağı, Dargeçit ve Midyat ilçelerinde cadde ile sokakları gezerek Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice şarkılar seslendiren Meridin Müzik Topluluğu ekibine, vatandaşlar pencere ve balkonlara çıkarak zılgıt, alkışlarla eşlik etti.
Tur aracından sık sık, “Zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde birlik, beraberlik ve dayanışmaya her şeyden daha çok ihtiyacımız var. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak yine yanınızdayız. Müzik ruhun gıdasıdır felsefesinden yola çıkarak sizlere keyifli anlar yaşatmak ve moralinizi yüksek tutmak gayesindeyiz. Sizler yeter ki evlerinizde kalın” anonsları yapılırken evde kal çağrılarına uyan vatandaşlara, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın selamını ileten ekip vatandaşlardan evde kalmaya devam etmelerini istedi.
Özel olarak dizayn edilen üstü açık tur aracından Meridin Müzik Topluluğu ekibi tarafından seslendirilen türkü ve şarkılara evlerinin ışıklarını açıp kapatarak ve zılgıt ile alkışlarla eşlik eden vatandaşlar, konser etkinliği için Vali ve Belediye Başkan Vekili Yaman’a teşekkür etti.

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Özdemir Eczanesi
Omerli
Narlıoğlu Eczanesi
Nusaybin
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Ava Eczanesi
Mazidagi
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Kiziltepe
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