Mardin'de otomobilin çarptığı 2'si kardeş 3 çocuk yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2'si kardeş 3 çocuk yaralandı.

Midyat Cumhuriyet Bulvarı'nda R.A'nın kullandığı 34 DİF 519 plakalı otomobil, markete gitmek için el ele tutuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 2'si kardeş 3 kız çocuğuna çarptı.

Kazada, Ş.A, N.A ve T.M.A yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar, ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan T.M.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Araç sürücüsü gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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