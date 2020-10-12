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Mardin’de proje yazma uzmanı programı devam ediyor

MARDİN HABERLERİ  | 12.10.2020 15:55 | Son Güncelleme

TÜGVA Mardin il temsilciliği, proje yazma uzmanı programı kapsamında verilen eğitimlerde DİKA işbirliği ile proje döngüsü yönetimi eğitimine başladı.TÜGVA Mardin temsilcilisi Muhyettin Ertaş, Mardin’de özellikle STK ve kurumlar ile yaptıkları görüşmelerde proje hazırlama kapasitesinin düşük olduğunu, kaliteli proje üretilemediğini tespit ettiklerini bu nedenle çözüm bulmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Mardin’de proje yazma uzmanı programı devam ediyor

TÜGVA Mardin il temsilciliği, proje yazma uzmanı programı kapsamında verilen eğitimlerde DİKA işbirliği ile proje döngüsü yönetimi eğitimine başladı.
TÜGVA Mardin temsilcilisi Muhyettin Ertaş, Mardin’de özellikle STK ve kurumlar ile yaptıkları görüşmelerde proje hazırlama kapasitesinin düşük olduğunu, kaliteli proje üretilemediğini tespit ettiklerini bu nedenle çözüm bulmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Ertaş, ’’Konuyla ilgili proje yazma uzmanı programını pandemi öncesinde ilan etmiştik, katılacak olanları mülakatla belirledik. Eğitimi almak için hemen her ilçeden talep gelmiş, biz de mümkün olduğunca fazla ilçeden katılımcı seçmeye çalıştık. Belirlenen ekibe programın birinci aşamasında 8 gün süren proje yönetimi uzmanlığı eğitimi verildi. Ülkemizde ortaya çıkan salgın bu eğitimlere ara vermemize neden oldu ancak geldiğimiz noktada pandemi kurallarına uyarak ikinci aşamadaki eğitimi almak istediğimizi Dicle Kalkınma Ajansına ilettik. Kendileri de bize olumlu dönüş yaptılar ve bugün itibariyle ikinci aşama eğitimimiz olan proje döngüsü yönetimi) eğitimini almaya başladık. Eğitimimiz DİKA uzmanları tarafından veriliyor ve toplam üç gün sürecek. Üçüncü aşamada AB projeleri eğitimi, son aşamada ise TKDK, KOSGEB gibi hibe veren kuruluşların uzmanları tarafından vereceği eğitimler olacak. Programımız katılımcıları tüm aşamalar bittikten sonra bulundukları ilçelerde STK’lara ücretsiz proje hazırlayacak. İlin proje hazırlama kapasitesini artıracak olan bu programın hem birinci hem de ikinci aşamasında desteklerini esirgemeyen DİKA yetkililerine teşekkür ediyorum’’ dedi.

Mardin’de proje yazma uzmanı programı devam ediyor

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