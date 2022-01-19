Mardin'de sağlık ekiplerinden 3 dilde aşı çağrısı

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Sağlık Bakanlığının verilerine göre, en az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu illerden Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sağlık görevlileri vatandaşları Türkçe, Arapça ve Kürtçe anonslarla aşıya davet ediyor.

Aşılama çalışmalarının aralıksız sürdüğü ilçede Sağlık Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık kazanmaları için aşı hakkı tanımlanan tüm vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

Bu kapsamda sağlık ekipleri haftanın belirli günlerinde hem hastanede hem de cadde ve sokaklarda zabıta araçlarından vatandaşlara aşı yaptırmaları için Türkçe, Arapça ve Kürtçe anons yapıyor.

- "Çağrılar sonucu ilgi artıyor"

Aşı koordinatörü Muhammed Asrın, AA muhabirine, hem sağlık kuruluşlarında hem de mobil ekiplerin kent genelinde aşı çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bu çalışmalar sayesinde "sarı" kategoriye geçtiklerini ifade eden Asrın, çalışmalara ek olarak halka da çağrıda bulunduklarını belirterek, "Hemşirelerimiz 3 dilde çağrı yapıyor. Faydasını çok gördük. Çağrılar sonucu ilgi artıyor. Allah'ın izniyle bu süreci de atlatacağız." dedi.

Vatandaşlara maske takmanın önemini hatırlatan Asrın, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve aşılarını zamanında yaptırmaları uyarısında bulundu.

- "Kızıltepe halkı çağrılarımıza ses veriyor"

Zabıta aracıyla gezerek 3 dilde anons yapan hemşire Ayşegül Bilgiç de vatandaşları aşı olmaya davet ettiklerini belirtti.

Kürtçe, Türkçe ve Arapça anonslarla herkese aşının faydasını anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Bilgiç, "Anonsta aşının önemini anlatıyoruz. Aşı olmazsak ya da eksik doz aşı olursak hastaneye yatış ve ölüm oranlarının yüksek olacağını halkımıza duyurmaya çalışıyoruz. Kızıltepe halkına teşekkür ederim, çağrılarımıza ses veriyor." diye konuştu.

Bilgiç, anonslarda Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarına karşı da dikkat edilmesi uyarısında bulunarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeye devam edilmesini tavsiye ettiklerini kaydetti.

- "Aşıdan çok fayda gördüm"

Aşı yaptıran vatandaşlardan Emin Karakulak ise sağlık çalışanlarına fedakar çalışmaları için teşekkür etti.

3 dilde anons yapılmasının güzel bir çalışma olduğunu belirten Karakulak, "Aşıdan çok fayda gördüm. Kızıltepe halkına çağrıda bulunuyorum, gelin aşınızı olun. Bu varyantları siz yenin. Sağlık çalışanları bize ana dilimizle sesleniyor, biz de onlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Kamuran Özçelik de çağrı sonrası aşı yaptırmaya geldiğini belirterek, herkese aşılarını yaptırmalarını önerdi.

