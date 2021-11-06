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Mardin'de şehit aileleri dernekleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

06.11.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de şehit aileleri dernekleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

MARDİN (AA) - Mardin'de gaziler ve şehit aileleri, Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Partili Türkkan'ın ülke için canını veren bir şehit yakınına küfretmesinin asla kabul edilemez olduğunu belirtti.

Şehitlerin emaneti olan ailesine yapılan bu çirkin hareketin bedelinin ödenmesi gerektiğini ifade eden Kandemir, şunları kaydetti:

"Bu küfrü sadece o vatandaşa değil, onun gibi düşünen sağduyulu millete yapılmış bir şuursuzluk olarak görüyoruz. Bu vandallık, karakter dışı, siyasete yakışmayan bir çirkin davranıştır. Teröre destek verenlerle şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti ve milletvekilini, aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclis'imizde görmek istemiyoruz. Bu ve bunun gibilerinin milletvekilliğinin düşürülmesi ve yargılanmasının önünün bir an önce açılmasını istiyoruz."

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ise Türkkan'ın şehidin kardeşine yaptığı hakaretin tüm şehit aileleri ve gazilere yapıldığını dile getirdi.

Bu durumu şiddet ve nefretle kınadıklarını aktaran Kandemir, şu ifadeleri kullandı:

"Bir şehit yakınının boynuna sarılıp onu itekleyerek, küfür etmek, ona hakaret etmek, ne insanlığa sığar, ne siyasete, ne de ahlaka. Gariban vatandaşın boynuna sarılıp en çirkin küfür edebilme cesaretini keşke Siirt'teki olayda liderine 'burası Kürdistan' diyen haine de gösterebilseydiniz. Siz korkak ve cılız kahramanlığınızı gariban yüreği yanık şehit yakınına gösteriyorsunuz. Sizleri kınamak yetmez, sizleri silmek gerekir."

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