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Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı

31.10.2021 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı

Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 64 AAC 931 plakalı otomobil, Artuklu itfaiyesi yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi.

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