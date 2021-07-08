Mardin'de Sultan Şeyhmus Külliyesinin temeli törenle atıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde yapılacak Sultan Şeyhmus Külliyesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

İnanç merkezi olan ve her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Sultan Şeyhmus Külliyesinin mevcut kapasitenin yetmemesi üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeni külliye yapımına başladı.

Külliyenin temel atma töreni, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı ve İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in katılımıyla yapıldı.

Kaymakam Gökpınar, tescilli yapı Sultan Şeyhmus Külliyesi ve Türbesine yakışacak bir caminin yapılışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Evsen de 1200 kişi kapasiteli Sultan Şeyhmus Camisi ile kütüphane, konferans salonu ve mutfak yapılacağını belirtti.

Gerekli izinleri aldıktan sonra, tamamıyla imece ve bağış yoluyla, sponsorlarla caminin yapımına başladıklarını anlatan Evsen, şunları kaydetti:

"Bölgede böyle bir camiye ihtiyaç vardı. Burada yoğun ziyaretçi akını var. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için elimizden geldiğince çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yıl sonuna doğru bitirmeyi düşünüyoruz. Camimiz büyük, belki bölgede ilk olarak kütüphanesi bulunan bir cami yapacağız. Buranın dokusuna uygun olacak. İnşallah bu proje hayırlara vesile olur."

