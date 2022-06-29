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Mardin'de tedavi gören hasta çocuk ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

29.06.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de tedavi gören hasta çocuk ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Mardin'de tedavi gören hasta çocuk ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

MARDİN (AA) - Mardin'de tedavi gören 13 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Kalp sıkışması şikayetiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran M.M.Y, tedavi altına alındı.

Yapılan tetkiklerde M.M.Y'de kalp yetmezliği gelişebilme ihtimali üzerine hasta, İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulans uçakla sevk edildi.

Mardin'de tedavi gören hasta çocuk ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

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