Mardin'de tedavi gören hasta çocuk ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

MARDİN (AA) - Mardin'de tedavi gören 13 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Kalp sıkışması şikayetiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran M.M.Y, tedavi altına alındı.

Yapılan tetkiklerde M.M.Y'de kalp yetmezliği gelişebilme ihtimali üzerine hasta, İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulans uçakla sevk edildi.

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