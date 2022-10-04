Mardin'de terör örgütü PKK'nın katlettiği 26 kişi anıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde, 29 yıl önce PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 26 kişi için anma töreni düzenlendi.

Kaymakamlıkça Kayalıpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz'ın okuduğu duanın ardından konuşan Kaymakam Ahmet Solmaz, terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Solmaz, "Devletimizin, hükümetimizin ve milletimizin dirayetli duruşu sayesinde artık hiçbir desteği bulamıyorlar. Şu anda örgüte katılım yok denecek kadar az." dedi.

Saldırıda yakınlarını kaybeden vatandaşlardan İzzettin Ağırman da teröre tepkisini dile getirerek, terör saldırısı ve sonrasında yaşadıkları acıları paylaştı.

Murat Ağırman ise saldırıda annesini, babasını, amcasını, yengesini, babaannesini, dayısının oğlunu kaybettiğini belirterek, "O zaman 17 yaşındaydım. 8 kardeştik, en büyükleri bendim. Bugüne kadar çok acı çektik. Terörü lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Midyat Belediye Başkan Vekili Hasan Özmen, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Midyat Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali İhsan Tabak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, AK Parti İlçe Başkan Vekili Abdulvahap Arbağ ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra köydeki taziyeevine geçen Kaymakam Solmaz, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Solmaz, terör saldırısında 2 oğlunu, 4 torununu ve gelinini kaybeden 96 yaşındaki Mence Ağırman'ı da evinde ziyaret etti.

