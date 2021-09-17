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Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

17.09.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Dörtyol Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Akçay'a (79) çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Akçay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Akçay'ın cesedi, otopsi için Midyat Devlet Hastanesine götürüldü.

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