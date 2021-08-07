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Mardin'de toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

07.08.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

MARDİN (AA) - Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor.

Toz bulutu nedeniyle özellikle kent merkezinde ve bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesi düştü.

Görüş mesafesinin azalması dolayısıyla seyir halindeki araçlar sis farını açtı.

Toz taşınımı nedeniyle kentte tarihi mekanları gezen turistler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun etkisinin azalarak süreceğini belirtti.

Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyaran yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.

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