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Mardin'de toz taşınımı etkili oldu

25.05.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan, merkez Artuklu ile Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme oldu.

Kentte tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara kentin özellikle güney kesimlerinde meydana gelebilecek hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

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Mardin toz taşınımı

Mardin Namaz Vakitleri 25 Mayıs Perşembe

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Sabah
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İkindi
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Mardin Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Perşembe

Badilli eczanesi
Kiziltepe
Bayrak eczanesi
Midyat
Ava eczanesi
Mazidagi
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