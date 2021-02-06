YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı

06.02.2021 10:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlılardan birinin, saklanmak amacıyla evinin duvarına özel bölme yaptırdığı tespit edildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Polis Özel Harekat Timleri'nin katılımlarıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri, ikametinin yatak odasında duvara yaptırdığı gizli bölümde saklanırken yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde, 2 kilo 190 gram esrar, 89 fişek eroin, 230 uyuşturucu hap, 2 tabanca, sahte kimlik ve suç geliri olduğu değerlendirilen 36 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı

Mardin Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:09
Öğle
12:36
İkindi
15:28
Akşam
17:53
Yatsı
19:10

Mardin Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Dünya Eczanesi
Artuklu
Gündüz Eczanesi
Dargecit
Mazlum Doğan Eczanesi
Derik
Fethi Eczanesi
Kiziltepe
Mızgin Eczanesi
Kiziltepe
Ava Eczanesi
Mazidagi
Denizler Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

Mardin’de 15 lavanta bahçesi için tarım alanı oluşturuldu

Mardin’de 15 lavanta bahçesi için tarım alanı oluşturuldu

Mardin'de üvey kardeşler arasındaki silahlı kavgada yaralanan baba hayatını kaybetti

Mardin'de üvey kardeşler arasındaki silahlı kavgada yaralanan baba hayatını kaybetti

Mardin'de üvey kardeşler arasındaki silahlı kavgada yaralanan baba hayatını kaybetti

Mardin'de üvey kardeşler arasındaki silahlı kavgada yaralanan baba hayatını kaybetti

Mardin Valisi Demirtaş basın mensupları ile bir araya geldi

Mardin Valisi Demirtaş basın mensupları ile bir araya geldi

Kızıltepe’de ödüllü kuaförden örnek davranış

Kızıltepe’de ödüllü kuaförden örnek davranış

Mardin’de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı yapıldı

Mardin’de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.