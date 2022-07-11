Mardin'de üzerine yakıcı madde dökülen kişi öldü

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde üzerine yakıcı madde dökülen kişi hayatını kaybetti, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, "Kayacan Mahallesi'nde evde üzerine yakıcı madde dökülen bir kişinin yandığı" yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunda yanıklar bulunan ve kimliğinin F.O olduğu tespit edilen kişi, ekiplerce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine gönderilen ağır yaralı F.O. yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili şüpheli Ş.O. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

