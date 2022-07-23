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Mardin'de yedinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

23.07.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de yedinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde yedinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Nur Mahallesi 14. Sokak'taki bir apartmanın yedinci katına misafirliğe giden ailenin 2 yaşındaki çocukları Muhammet Yağız B, dengesini kaybederek balkondan düştü.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için hastane morguna alındı.

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