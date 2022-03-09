Mardin'de yolcu otobüsünde 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolcu otobüsünde 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında ilçe girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 zanlının kıyafetlerinin altında vücutlarına sarılmış vaziyette 8 kilo 400 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.



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