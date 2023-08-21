YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'deki Gurs Vadisi'nde taze incir mesaisi

Mardin'deki Gurs Vadisi'nde taze incir mesaisi

21.08.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki dağın arasında bulunan ve 12 köyü çevreleyen Gurs Vadisi'nde üreticiler incir hasadı yapıyor.

Mardin'deki Gurs Vadisi'nde taze incir mesaisi

İlçedeki vadide yer alan 12 köyde sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giden üreticiler, olgunlaşan incirleri toplayarak talep eden marketlere gönderiyor.

Sancarlı köyünde eşi ve çocuklarıyla incir toplayan Ahmet Omuk, AA muhabirine, uzun yıllar vadide incir yetiştirdiklerini söyledi.

Bölgede 3-4 çeşit incir yetiştiğini, incirlerinin doğal olduğu için çok beğenildiğini ifade eden Omuk, incirin yoğun talep gördüğünü aktardı.

Son yıllarda vadinin suyunun azalmasıyla incir veriminde kısmen düşüş yaşanmaya başlandığını aktaran Omuk, şöyle konuştu:

"Bundan 5-6 sene önce dere suyu da kanal suyu da akıyordu. Ama şu an su çok az. Temmuz ayına girdiğimizde su bitiyor. O yüzden verimde bazen düşüş oluyor. İncirleri doğal şekilde yetiştiriyoruz. Sadece sulamasını yapıyoruz. Tatlı olan incirimiz çok lezzetli."

Çiftçi Mehmet Gümüş de yetiştirdikleri incirin her yerden talep gördüğünü belirterek, "Çarşıya götürdüğümüzde alıcısı çok. Sipariş üzerinden de sattığımız oluyor. Kurutmak ve reçel için de kullanılıyor. İzmir, Ankara gibi illere de gönderiyoruz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'ta "terör" bahanesiyle bir kadının 500 bin lirasını dolandıran 2 zanlı tutuklandıSivas'ta "terör" bahanesiyle bir kadının 500 bin lirasını dolandıran 2 zanlı tutuklandı
Avustralya’dan Malatya’ya mobil arıtma cihazıAvustralya’dan Malatya’ya mobil arıtma cihazı
Denizli MHP’de demokrasi şöleni başladıDenizli MHP’de demokrasi şöleni başladı
Anahtar Kelimeler:
incir Mardin Bahçe

Mardin Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:31
Öğle
12:25
İkindi
16:09
Akşam
19:10
Yatsı
20:32

Mardin Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Pazartesi

Atakan eczanesi
Dargecit
Kardelen eczanesi
Kiziltepe
Ömerli eczanesi
Omerli
Bahadir eczanesi
Kiziltepe
Yildirim eczanesi
Nusaybin
Gül eczanesi
Midyat
Yaman eczanesi
Artuklu
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Onlyfans'ın popüler çifti Armağan Çağlayan'a katıldı, söyledikleri tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Onlyfans'ın popüler çifti Armağan Çağlayan'a katıldı, söyledikleri tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.