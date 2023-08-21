Mardin'deki Gurs Vadisi'nde taze incir mesaisi

İlçedeki vadide yer alan 12 köyde sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giden üreticiler, olgunlaşan incirleri toplayarak talep eden marketlere gönderiyor.

Sancarlı köyünde eşi ve çocuklarıyla incir toplayan Ahmet Omuk, AA muhabirine, uzun yıllar vadide incir yetiştirdiklerini söyledi.

Bölgede 3-4 çeşit incir yetiştiğini, incirlerinin doğal olduğu için çok beğenildiğini ifade eden Omuk, incirin yoğun talep gördüğünü aktardı.

Son yıllarda vadinin suyunun azalmasıyla incir veriminde kısmen düşüş yaşanmaya başlandığını aktaran Omuk, şöyle konuştu:

"Bundan 5-6 sene önce dere suyu da kanal suyu da akıyordu. Ama şu an su çok az. Temmuz ayına girdiğimizde su bitiyor. O yüzden verimde bazen düşüş oluyor. İncirleri doğal şekilde yetiştiriyoruz. Sadece sulamasını yapıyoruz. Tatlı olan incirimiz çok lezzetli."

Çiftçi Mehmet Gümüş de yetiştirdikleri incirin her yerden talep gördüğünü belirterek, "Çarşıya götürdüğümüzde alıcısı çok. Sipariş üzerinden de sattığımız oluyor. Kurutmak ve reçel için de kullanılıyor. İzmir, Ankara gibi illere de gönderiyoruz." dedi.

