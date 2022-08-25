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Mardin'deki kazada yaralananlardan 3'ü daha taburcu edildi, 5 kişinin tedavisi sürüyor

25.08.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'deki kazada yaralananlardan 3'ü daha taburcu edildi, 5 kişinin tedavisi sürüyor

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde 2 tırın karıştığı kazada yaralanan 26 kişiden 3'ü daha taburcu edildi, 5 kişinin tedavisi devam ediyor.

Üçyol mevkisinde 20 Ağustos'ta kaza yapan araçlara müdahale edenlere tırın çarptığı ve 26 kişinin yaralandığı kazada çeşitli hastanelerde tedavileri süren 8 kişiden 3'ü taburcu edildi.

Yaralılardan 1'inin Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, 2'sinin Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 2'sinin de Kızıltepe ilçesindeki hastanelerde tedavisi sürüyor.

Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos'ta meydana gelen ölümlü kazaya müdahale edenlere freni patlayan tırın çarpması sonucu polis memuru Yahya Ergin şehit olmuş, 19 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan 2 tır şoförü tutuklanmıştı.

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Mardin Derik kaza

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