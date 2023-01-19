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Mardin’deki silahlı saldırıda ölü sayısı 5’e yükseldi

19.01.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’de yabancı plakalı bir araca düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve Elazığ’a sevk edilen şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Mardin’deki silahlı saldırıda ölü sayısı 5’e yükseldi

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu - Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda cipte bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Chiman Shaheen Khalid (74) isimli şahıs sabah saatlerinde Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer ağır yaralı Ahmed Jalaladeen İbrahim (44) ise Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. İbrahim, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan Mardin Valiliği, Artuklu ilçesinde silahlı saldırı olayına ilişkin 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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