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Mardin'deki toplu balık ölümlerinin, göletin kurumaya yüz tutmasından kaynaklandığı belirlendi

15.05.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'deki toplu balık ölümlerinin, göletin kurumaya yüz tutmasından kaynaklandığı belirlendi

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, kurumaya yüz tutan gölette bir kısmı ölen balıkların yakalanıp baraja taşınması için çalışma başlatıldı.

Dün, ilçeye bağlı kırsal Kocakent Mahallesi'ndeki gölette çok sayıda balığın telef olduğunun görülmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi, Mazıdağı Belediyesi ve DSİ 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Nusaybin 102. Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Göletin kurumaya yüz tutmasından kaynaklı olduğu tespit edilen balık ölümlerinin önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye araçlarıyla buraya su takviyesi yapıldı.

DSİ Nusaybin 102. Şube Müdürlüğü ekipleri de ağlarla yakaladıkları canlı balıkları, balık nakliye tanklarına aktardı. Balıklar, Derik Dumluca Barajı'na bırakılacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan da bölgede incelemelerde bulundu.

Kocakent Mahallesi'ndeki gölette dün balıklar karaya vurmuş, çok sayıda balığın gölette telef olduğunun görülmesi üzerine mahalle sakinleri durumu ilgililere aktarmıştı. Yetkililer konuyla ilgili çalışma başlatmıştı.

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