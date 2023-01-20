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Mardinli öğrenciler harçlıklarıyla 5 ülkeden yetimlere destek oldu

20.01.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Artuklu ilçesinde Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, her ay biriktirdikleri harçlıklarıyla 5 ülkede yaşayan 22 yetim çocuğa yardım eli uzattı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bir-Sen ve Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle başlattığı "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesi kapsamında yetim öğrencilere destek veriliyor.

Proje kapsamında Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle aylık yaklaşık 5 bin 500 lira biriktirerek, Sudan, Sri Lanka, Arnavutluk, Afganistan ve Filistin'deki ihtiyaç sahibi 22 yetime sponsor oldu.

Okulun öğretmenlerinden Mehmet Fatih Akman, AA muhabirine, projenin başlamasıyla öğretmen ve öğrencilerin gönüllü olarak destek verdiğini söyledi.

Okuldaki her sınıfın bir yetim öğrenciye kucak açmaya çalıştığını aktaran Akman, "Yetimler bize ümmetin bir emanetidir. Yetim olan bir peygamberin ümmeti olarak bu vazifeye yerine getirmeyi sorumluluk olarak görüyoruz. Öğrencilerimize paylaşmayı, yardımlaşmayı somut hale getirmeyi sağlamak için bu projeyi önemsiyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Hira Dağ (11), projeye istekli bir şekilde destek verdiklerini anlatarak, harçlıklarıyla yetim çocuklara destek olduklarını, bunun mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Semanur Demir (12), özellikle zor durumdaki yetimlerin hayallerini yerine getirmeleri için destek olduklarını dile getirerek, "Bu yardımlarımız umarım geleceklerinin güzel olmalarını sağlar." dedi.

Mehmet Bilal Demir (13), her gün ailesinin verdiği harçlığın bir kısmını bağışladığını belirtti.

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Mardin yetim destek öğrenciler

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