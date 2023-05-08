Margos Antlaşması nedir, neden önemlidir? Avrupa Hun Devleti Margos Barış Antlaşması’nı hangi devletle imzalamıştır, sonuçları nelerdir?

Roma İmparatorluğu, Margos Antlaşması ile ödeyeceği vergi miktarının artmasını kabul etti, bununla birlikte her iki devlet aralarındaki ticari konularda eşit olacaklardı. Avrupa Hun Devleti Hakanı Attila 434 yılında İmparator olur olmaz, Doğu Roma İmparatorluğu’ndan ödediği vergiyi arttırmasını istedi, bu kabul edilmeyince Hun Ordusu’na verdiği emirle Tuna Nehri üzerinden Roma şehirlerine akınlar düzenledi. Topraklarındaki savaş ve istila durumundan oldukça rahatsız olan Bizanslılar (Romalılar) vergileri kabul etmek durumunda kaldılar. Romalılar’ın gönderdiği elçi, Tuna Nehri’nin kuzey kıyısında bulunan Margos Kalesi yakınlarında karşılanmış, kale surları önünde Margos Antlaşması imzalanmıştır.

Margos Antlaşması nedir?

Hun hükümdarı Attila’nın hem otoritesini artıran hem de bölgede Türk üstünlüğünü ortaya koyan, 434’te şimdiki Sırbistan topraklarında bulunan Tuna Irmağı kıyısındaki Margos Kalesi surları yakınlarında imzalanan Margos Antlaşması, Roma İmparatorluğu ile Avrupa Hun Devleti imzalanmıştır. Margos Antlaşması'nın imzalanmasında amaç Avrupa Hun Devleti ile Doğu Roma İmparatorluğu’nun askeri, ekonomik, sosyal ve sosyolojik kuramlarda anlaşma sağlamalarıdır. Margos Antlaşması'yla birlikte şunlar olmuştur:

Hunlar’ın esaretine alınan Romalılar, başka bir sebeple Doğu Roma Devleti’ne alınmayacaktır.

Doğu Roma Devleti, Romalı sığınmacıları için 8’er altın fidye ödeyerek serbest bırakılıp ülkelerine dönebileceklerdir.

Avrupa Hun Devleti egemenliğindeki kavimlere Doğu Roma kesinlikle işbirliği teklifinde bulunmayacaktır.

Avrupa Hun İmparatorluğu ve Doğu Roma Devleti yapılan her türlü ticarette eşit sayılacak, gerçekleştirilecek herhangi bir ticari faliyet ya da anlaşma, önceden belirlenmiş herhangi bir kasabada bir araya gelinerek imzalanacaktır.

Antlaşmanın devamlılığı sağlanarak, her iki devletin de antlaşmaya uymaları sağlanacaktır.

Önce Romalılar tarafından 300 libre altın olarak belirlenen vergi miktarı, Margos Antlaşması ile 700 libre altına çıkarılacaktır.

Avrupa Hun Devleti Margos Barış Antlaşması'nı hangi devletle imzalamıştır?

Konstantia Antlaşması olarak da bilinen Margos Antlaşması, Attila’nın bölgedeki otoritesini artırmak ve Türk üstünlüğünü ortaya koymak amacı ile çok önemlidir. Avrupa Hun Devleti Margos Antlaşması’nı Doğu Roma İmparatorluğu ile imzalamış, Doğu Roma İmparatorluğu bu antlaşma sonucu daha önce ödediği verginin iki katını taahhüt sözünü vermiştir.

Margos Antlaşması önemi nedir?

Margos Antlaşması ile Doğu Roma İmparatorluğu, Avrupa Hun Devleti İmparatoru Attila’nın otoritesini, Türkler’in bölgedeki üstünlüğünü kabul edecektir. Margos Antlaşması’nın devamında Doğu Roma İmparatorluğu'nun Don-Adriyatik bölgesi kuzeyindeki diğer devletler ile bağlantıları kesilmiş, sonraki krallık döneminde devam eden siyaset sistemi Attila zamanında devam devam etmiştir.

Attila Margos Antlaşması'nı yürürlüğe koyduktan sonra devlet yönetimi sistemini ve düzeni sağlayarak doğusundaki sorunları çözmüştür. Bununla birlikte Doğu Roma Devleti'nden gelen sefirleri kabul eden oymak başlarını etkisiz hale getirmiştir. 441 yılında kardeşi Bleda'nın öldükten sonra Attila, devleti tek başına yönetmiştir.

Margos Antlaşması sonuçları nelerdir?

Margos antlaşması ile Attila tarafından sunulan şartların Doğu Roma İmparatoru II. Theodosios tarafından aynen kabul edilmesi üzerine Türklerin bölgedeki üstünlüğü ortaya konmuştur. Romalıların Türklere ödediği vergi miktarı arttırılarak yapılan antlaşmadan Türkler her koşulda kârlı çıkmıştır. Ayrıca Doğu Roma kendisine sığınan Hunları iade etmiştir. Kaçan hunlar vatana ihanet suçundan Attila tarafından cezalandırılmıştır. Doğu Roma Devleti de bölgede Türklerin hakimiyetini kabul ettiğini yenilemiştir.

