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Margot Robbie'nin Oscar partisi hayal kırıklığı yarattı! "Kıvrımlı fiziğine..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.03.2024 10:31
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2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie'nin başrol oyuncusu ve yapımcılarından Margot Robbie 2024 Oscar'da tarzıyla dikkat çekti. Margot Robbie,'nin parti tarzı sosyal medyanın diline düştü.

Margot Robbie'nin Oscar partisi hayal kırıklığı yarattı! "Kıvrımlı fiziğine..."

Margot Robbie, Pazar akşamı Vanity Fair Oscar partisinde, tarihindeki en cesur kıyafetlerinden birini giydi.

33 yaşındaki Barbie yıldızı, Beverly Hills'deki Wallis Annenberg Center for the Performing Arts'ta düzenlenen bu partiye, Thierry Mugler'ın 90'ların arşivlerinden olan altın boncuklu korse bodysuit ile dikkat çekti.

Güzel isim kıyafetini bronz saten şal ve bileklerine kadar bağlanmış altın bantlı stiletto ayakkabılarla tamamladı.

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Robbie'nin Oscar parti tarzı sosyal medyanın diline düştü. Oyuncunun hayranları ödül töreninde yıldızı 'çekici olmayan' bir kıyafetle görmekten memnum olmadı.

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Eleştirenler Margot'un görünümünden hayal kırıklıklarını dile getirdi. Hayranlar, onun kıyafetini etkileyici bulmadılar ve kıvrımlı fiziğine uygun olmadığını belirttiler.

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