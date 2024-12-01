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Margot Robbie, The Wolf of Wall Street filminde neden tamamen çıplak olmayı tercih etti?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.12.2024 08:48
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Talking Pictures adlı podcast yayınına konuk olan Robbie, usta yönetmen Martin Scorsese'nin imzasını taşıyan filmdeki tamamen çıplak sahneye oynamak için neden ısrar ettiğini anlattı.

Margot Robbie, The Wolf of Wall Street filminde neden tamamen çıplak olmayı tercih etti?

Margot Robbie, The Wolf of Wall Street filmindeki sahnede tamamen çıplak olma ısrarının, doğruluğa olan bağlılığından kaynaklandığını açıkladı.

34 yaşındaki Barbie oyuncusu, yönetmen Martin Scorsese’nin başlangıçta rahatlığı için sahneyi değiştirmeye istekli olduğunu ancak kendisinin buna karşı çıktığını paylaştı.

82 yaşındaki yönetmen, Margot'a, "Eğer rahat değilsen, belki bir bornoz giyebilirsin," dedi.

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Margot ise, "Ama dedim ki, 'Bu sahnede yapacağı şey bu değil. Tüm mesele, tamamen çıplak çıkacak olması," ifadelerini kullandı.

Talking Pictures podcast'inde konuşan Margot, Naomi Lapaglia rolünü almak için birden fazla deneme yaptığını da açıkladı.

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BU FİLMLE KARİYERİNDE HIZLA YÜKSELDİ

Filmde Naomi Lapaglia karakterine hayat veren Margot Robbie, film çekildiği sırada henüz 22 yaşındaydı.

İşin ilginci öyle çok fazla sahnede de görünmemişti. Ama The Wolf of Wall Street'in kazandığı büyük başarı güzel oyuncuyu da kariyerinde ileri bir noktaya taşıdı.

Margot Robbie, Brad Pitt ile yine çok konuşulan Babylon ve gişe rekorları kıran Barbie filminde de kamera karşısına geçti.

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Margot Robbie
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