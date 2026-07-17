Yeraltı dizisinde hikaye değişiyor! Bozo’nun kızı geliyor

NOW'ın fenomen dizisi “Yeraltı”, 2026 yılının en çok konuşulan dizilerinin biri olmayı başardı. Fatih Aksoy’un patronu olduğu Medyapım’ın imza attığı dizinin yeni sezonu içinse heyecanlı bekleyiş başladı.

Yeni sezon hazırlıkları başlayan dizi için İsmail Hacıoğlu’yla görüşmeler sürüyor. Öte yandan senaryoya yeni karakterler katılacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği Bpzo karakterinin eski sevgilisinin geleceği, onun da bir kız çocuğu olacağı öğrenildi. Rolü, son olarak tabii’nin “Operasyon Alesta” dizisinde rol alan ve “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar“ dizisindeki “Alyoşa” karakteriyle hafızalarda yer eden yetenekli çocuk oyuncu Azra Aksu oynayacak.

Dizinin diğer yeni karakterleri için arayış sürüyor.