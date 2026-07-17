MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Yeraltı dizisinde hikaye değişiyor! Bozo’nun kızı geliyor

Denizcan Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nu buluşturan "Yeraltı" dizisinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Fenomen dizide hikaye ve kadro değişikliğine gidileceği öğrenildi.

Yeraltı dizisinde hikaye değişiyor! Bozo’nun kızı geliyor
Öznur Yaslı İkier

NOW'ın fenomen dizisi “Yeraltı”, 2026 yılının en çok konuşulan dizilerinin biri olmayı başardı. Fatih Aksoy’un patronu olduğu Medyapım’ın imza attığı dizinin yeni sezonu içinse heyecanlı bekleyiş başladı.

Yeraltı dizisinde hikaye değişiyor! Bozo’nun kızı geliyor 1

Yeni sezon hazırlıkları başlayan dizi için İsmail Hacıoğlu’yla görüşmeler sürüyor. Öte yandan senaryoya yeni karakterler katılacak.

Yeraltı dizisinde hikaye değişiyor! Bozo’nun kızı geliyor 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği Bpzo karakterinin eski sevgilisinin geleceği, onun da bir kız çocuğu olacağı öğrenildi. Rolü, son olarak tabii’nin “Operasyon Alesta” dizisinde rol alan ve “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar“ dizisindeki “Alyoşa” karakteriyle hafızalarda yer eden yetenekli çocuk oyuncu Azra Aksu oynayacak.

Yeraltı dizisinde hikaye değişiyor! Bozo’nun kızı geliyor 3

Dizinin diğer yeni karakterleri için arayış sürüyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşk orucunu onunla bozmuştu! Mutluluğu kısa sürdüAşk orucunu onunla bozmuştu! Mutluluğu kısa sürdü
Tasını tarağını toplayıp çiftliğe yerleşti! Organik tarımla uğraşıyor Tasını tarağını toplayıp çiftliğe yerleşti! Organik tarımla uğraşıyor

Anahtar Kelimeler:
Deniz Can Aktaş İsmail Hacıoğlu Uraz Kaygılaroğlu devrim özkan Yeraltı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'ın isteği ortaya çıktı: "ABD saldırısında..."

İran'ın isteği ortaya çıktı: "ABD saldırısında..."

Kuyumcu soydu, 2 saatte yakalandı: İnternetten araştırmış

Kuyumcu soydu, 2 saatte yakalandı: İnternetten araştırmış

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

4 isim tutuklandı: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

4 isim tutuklandı: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.