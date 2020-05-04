SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktı

Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.05.2020 23:26 | Son Güncelleme

Rus tenisçi Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktığını açıkladı. Kariyerinde tek kadınlarda 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Sharapova, dünya sıralamasında 373. sıraya kadar gerilemişti.

Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktı

Rus tenisçi Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktığını açıkladı.

Maria Sharapova kararını Vogue ve Vanity Fair dergileri için kaleme aldığı yazıda kamuoyuna duyurdu.

Sharapova, özellikle omzundan geçirdiği sakatlıkların ardından, "vücudunun dikkatini dağıttığını" söyledi.

Kariyerinde tek kadınlarda 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Sharapova, dünya sıralamasında 373. sıraya kadar gerilemişti.

17 YAŞINDA WIMBLEDON'I KAZANDI

Sharapova ilk Grand Slam şampiyonluğunu 2004'te 17 yaşında Wimbledon Tenis Turnuvası'nı kazanarak elde etmişti.

Rus tenisçi 2012'de de Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak, ABD ve Avustralya açık dahil dört büyük tenis turnuvasının tamamını kazanmayı başaran kadın tenisçiler arasında girmişti.

Sharapova, 2016'da aldığı ve daha sonra 15 aya indirilen 2 yıllık doping cezasının ardından yeniden kortlara dönmüştü.

Anak bir türlü eski formunu yakalayamayan Rus tenisçi, katıldığı son üç Grand Slam turnuvasında da ilk turda elenmişti.

Halen profesyonel tenis kariyerlerini sürdüren ve tek kadınlarda Maria Sharapova'dan daha fazla Grand-Slam şampiyonluğu bulunan iki tenisçi var: Serena Williams ve Venus Williams.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler
Ronaldo'nun hediyesi herkesi şaşırttıRonaldo'nun hediyesi herkesi şaşırttı
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Öldüğü açıklanan futbolcu tekrar ortaya çıktı!

Öldüğü açıklanan futbolcu tekrar ortaya çıktı!

G.Saraylıları yıkan haberi verdi!

G.Saraylıları yıkan haberi verdi!

Soyunma odasından şok görüntüler!

Soyunma odasından şok görüntüler!

Falcao transferine nokta koyuldu!

Falcao transferine nokta koyuldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Yıldız oyuncu Sercan Yıldırım'a Survivor şoku!

Yıldız oyuncu Sercan Yıldırım'a Survivor şoku!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ünlü tenisçi çıplak fotoğrafını paylaştı

Ünlü tenisçi çıplak fotoğrafını paylaştı

Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktı

Sharapova hayranlarını üzen haberi verdi!

Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktı

Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktı

Ronaldo'dan anneler günü hediyesi

Ronaldo'nun hediyesi herkesi şaşırttı

Los Angeles Kings'ten Paris Hilton'a flaş teklif!

Paris Hilton'a flaş transfer teklifi!

Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü

'Dünyanın en çekici atleti' kararını açıkladı

Eski milli voleybolcu Başaran Dölen hayatını kaybetti

Başaran Dölen hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.