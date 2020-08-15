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Maria Sharapova evlenmeye hazırlanıyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.08.2020 23:27 | Son Güncelleme

Kadınlar tenisinin en önemli isimlerinden olan ve geçtiğimiz aylarda emekliye ayrılarak kortlara veda eden Maria Sharapova, şimdi de özel hayatıyla ilgili kritik bir karar aldı.

Maria Sharapova evlenmeye hazırlanıyor

Tek kadınlarda ilkini 2004'te, 17 yaşındayken Wimbledon’da elde ettiği toplam 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Sharapova, bir zamanlar birinci sırasında bulunduğu dünya sıralamasında 373. sıraya kadar gerilemişti.

Rus basınına göre Maria Sharapova evlilik kararı aldı. Zvezdi’nin ‘Sharapova evlilik öncesi kilo veriyor’ başlıklı haberinde, yıldız ismin dünyaevine gireceği damadın ismi de açıklandı.

Beverly Hills’teki bir kafede hijyen kurallarına uyarak yüzünde maskesiyle içeceğini yudumladığı belirtilen Sharapova’nın Hindistan cevizi sütü ve yeşil meyve sebzelerden oluşan bir mix tükettiği belirtildi.

Ortaya çıkan manzara kendisinin detox yaptığı şeklinde yorumlanırken, kilo vermekte olduğu ve evlilik hazırlıkları yapmaya başladığı aktarıldı.

Sharapova’nın evlenmeye hazırlandığı ismin, çiftin yakınlarından alındığı belirtilen bilgiye göre, bir süredir birlikte olduğu Alexander Gilkes olduğu bildirildi.

Uzunca bir süre kortlardaki performansı ve attığı çığlıklarla gündeme gelen eski Rus tenisçi, reklam ve sponsorluk alanlarındaki yüklü anlaşmaları ve bir dönem doping nedeniyle aldığı ceza nedeniyle de çok konuşulmuştu.

Sharapova'nın sevgilisi Alexander Gilkes ise 39 yaşında bir İngiliz iş adamı. Aynı zamanda Prens Harry'ninde arkadaşlarından biri ve İngiliz kraliyet ailesine yakın bir isim olarak biliniyor.

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