SPOR

Maria Sharapova Indian Wells'ten çekildiğini açıkladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.02.2019 15:10 | Son Güncelleme

Kadınlar tenisinin eski 1 numarası Maria Sharapova, sakatlığı nedeniyle WTA Turu'nun prestijli turnuvalarından Indian Wells'ten çekildiğini açıkladı.

Maria Sharapova Indian Wells'ten çekildiğini açıkladı

Rus tenisçi Maria Sharapova, sakatlığı nedeniyle Indian Wells'ten çekildiğini açıkladı.

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki tenisçi, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasına katılmama kararı aldı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 2018'in şampiyonu Caroline Wozniacki'yi üçüncü turda eleyen Sharapova, bir sonraki turda Ashleigh Barty'ye yenilmişti.

Indian Wells Turnuvası, 4-17 Mart tarihlerinde yapılacak.

43 can aldı, 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı43 can aldı, 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı
Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa KupasıBasketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası
Toprak Razgatlıoğlu hedef büyüttü Toprak Razgatlıoğlu hedef büyüttü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maria sharapova indian wells

En Çok Okunan Haberler

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Transferde büyük sürpriz! 3 büyükler de istiyordu ama...

Transferde büyük sürpriz! 3 büyükler de istiyordu ama...

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Milli sporcu trafik kazası geçirdi

Milli sporcu trafik kazası geçirdi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Khabib'e şoke eden ceza!

Khabib'e şoke eden ceza!

Servet Tazegül kariyerini noktaladı

Servet Tazegül kariyerini noktaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maria Sharapova Indian Wells'ten çekildiğini açıkladı

Sharapova'ya sakatlık darbesi

Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası

Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası

Toprak Razgatlıoğlu hedef büyüttü

Toprak Razgatlıoğlu hedef büyüttü

Fenerbahçe 1- Zenit 0: Sarı lacivertliler rövanş öncesi avantajlı skor aldı

Fenerbahçe 1- Zenit 0: Sarı lacivertliler rövanş öncesi avantajlı skor aldı

Tarihi başarıya imza atan Mete Gazoz 'efsane' olma yolunda

Mete Gazoz 'efsane' olma yolunda

Milli atletler 17 madalya elde etti

Milli atletlerden 17 madalya

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.