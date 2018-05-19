Maria Sharapova kariyerinin sonuna yaklaştığını açıkladı!

Maria Sharapova, Roma'daki çeyrek final maçında Ostapenko'ya karşı 3 saat mücadele etti ve yarı final maçına çıkmayı başardı.
'SONUNA YAKLAŞTIM'
Yarı finalde Simona Halep'le karşılaşacak ünlü tenisçi maç sonrası yaptığı açıklamada "Bunların önemli anlar olduğunu anlıyorum. Kariyerimin sonuna daha da yaklaştım. Nasıl biteceğini bilmiyorum, ancak benim istediğim gibi olmasını umuyorum" dedi.
'ZOR ZAMANLARDI'
Kariyerinin en zor zamanlarını atlattığını belirten Sharapova "Çok zorlu geçen aylarım oldu ve onları atlattım" ifadelerini kullandı.
'DOPİNGDEN MENLE' KARŞILAŞMIŞTI
Yasaklı maddeler listesine alınan meldonyum maddesini kullandığı gerekçesiyle 15 ay maçlardan men edilen Sharapova, geçen yıl nisan ayında Stuttgart Açık turnuvasıyla kortlara geri dönmüştü.
(Sputnik)
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