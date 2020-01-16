Maria Sharapova'nın eski sevgilisi Grigor Dimitrov röportajı bastı

Röportaj verdiği sırada Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov’un bakışlarını fark eden Maria Sharapova, "Sürekli buraya bakıyor. Ona bakmamasını söyler misiniz?" diyerek sunuculardan yardım istedi.
Ancak sunucuların bir hamle yapmasına fırsat vermeyen Grigor Dimitrov, anında röportaj alanına geldi ve "Burada ne konuşuyorsunuz?" diyerek röportaja dahil oldu.
Maria Sharapova, daha sonra eski sevgilisinin maçta giyeceği sarı şorta takıldı. "Bu giydiğin sarı şey de ne?" diyen Rus tenisçiye cevap veren Dimitrov “Beğendin mi?" diye sordu.
Sharapova "Pek sayılmaz" şeklinde cevap verince, Bulgar tenisçi "Gerçekten mi? Eskiden bende sarıyı severdin. Ama anlıyorum. İnsanlar değişir" ifadelerini kullanarak olay yerinden uzaklaştı.
Sharapova ise aldığı cevap sonrası kahkaha atmaya başladı.
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