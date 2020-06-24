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Maria Sharapova'nın yeni stili herkesi şaşırttı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.06.2020 16:18 | Son Güncelleme

Ünlü sporcu Maria Sharapova, sevgilisiyle birlikte çıktığı yürüyüşte terleyince kendine göre bir önlem aldı.

Maria Sharapova'nın yeni stili herkesi şaşırttı

Maskesiyle tempolu yürüyüş yapan Maria Sharapova terleyince ortaya bu ilginç görüntüler çıktı. Bir süre önce tenis kortlarından emekli olduğunu açıklayan Maria Sharapova, önceki gün sevgilisi Alexander Gilkes ile birlikte Malibu'da çıktığı yürüyüşte görüntülendi.

Maskesini çıkaran Maria Sharapova, pembe tişörtünü de kıvırdı.Bu şekilde rahatlayan emekli sporcu sevgilisiyle birlikte yürüyüşüne devam etti.

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