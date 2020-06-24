Maria Sharapova'nın yeni stili herkesi şaşırttı

Maskesiyle tempolu yürüyüş yapan Maria Sharapova terleyince ortaya bu ilginç görüntüler çıktı. Bir süre önce tenis kortlarından emekli olduğunu açıklayan Maria Sharapova, önceki gün sevgilisi Alexander Gilkes ile birlikte Malibu'da çıktığı yürüyüşte görüntülendi.
Maskesini çıkaran Maria Sharapova, pembe tişörtünü de kıvırdı.Bu şekilde rahatlayan emekli sporcu sevgilisiyle birlikte yürüyüşüne devam etti.
Tuncay Şanlı'dan Ali Koç sözleri
Trabzonspor'dan 20 puanlık kayıp
Beşiktaş'tan sürpriz transfer
O isim Fenerbahçe'yi reddetti
Ağaoğlu tehlikeyle karşı karşıya
G.Saray'dan ayrılıyor! Terim'in eski takımı...
Muslera, Gökhan Gönül'e cevap verdi
Yılın transferi... Barcelona'dan Juventus'a gerçekleşti!
Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
Merih Demiral'dan müjde
''F.Bahçe'yi yenmek için Hagi'den prim aldık!''
Okuyucu Yorumları 0 yorum