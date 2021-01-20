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  4. Maria Sharapova'nın yüzüğü 400 bin dolar değerinde!

Maria Sharapova'nın yüzüğü 400 bin dolar değerinde!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.01.2021 17:02 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl sonunda evlenme teklifi aldığını açıklayan Maria Sharapova bu kez bir servet değerindeki yüzüğünü gözler önüne serdi.

Maria Sharapova'nın yüzüğü 400 bin dolar değerinde!

Sevgilisi Alexander Gilkes ile evlilik yolunda olan Maria Sharapova, yüzüğü ile gündemde.Shaparova'nın beş karatlık yüzüğünün fiyatı 400 bin dolar (Yaklaşık 3 milyon).

Bir altın levha üzerine oturtulan yüzük, Gilkes tarafından aylar öncesinden sipariş edildi ve özel olarak tasarlandı.Geçtiğimiz yıl sonunda evlenme teklifi aldığını açıklayan Sharapova, "Tanıştığımız ilk günden itibaren 'Evet' dedim. Bu bizim küçük sırrımız değil mi Glikes?" ifadelerini kullanmıştı.

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Glikes ise, "Evet diyerek beni çok çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar seni sevmek için sabırsızlanıyorum" diye konuşmuştu.

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