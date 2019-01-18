SPOR

Maria Sharapova son şampiyon Wozniacki'yi eledi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.01.2019 10:44 | Son Güncelleme

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda son şampiyon Caroline Wozniacki, Maria Sharapova'ya 2-1 yenilerek elendi.

Maria Sharapova son şampiyon Wozniacki'yi eledi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda son şampiyon Caroline Wozniacki, Maria Sharapova'ya 2-1 yenilerek elendi. Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın beşinci günü sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlarda üçüncü tur mücadeleleriyle devam etti. Tek erkeklerde turnuvada son iki yılın şampiyonu 3 numaralı seribaşı İsviçreli Federer, 1 saat 28 dakikalık mücadelenin ardından ABD'li Taylor Fritz'i 6-2, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Gürcistanlı 19 numaralı seribaşı Nikoloz Basilashvili'yi 3-1 yenen Yunanistanlı 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ve 18 numaralı seribaşı Diego Schwartzman'ı 3-0 mağlup eden Çek Tomas Berdych, dördüncü tura yükselen diğer oyuncular oldu.

Sharapova, son şampiyonu eledi

Tek kadınlarda turnuvada 2008 yılında şampiyonluğa ulaşan 30 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova, 2 saat 24 dakika süren karşılaşmanın ardından 3 numaralı seribaşı son şampiyon Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 6-4, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

ABD'li 5 numaralı seribaşı Sloane Stephens ise 31 numaralı seribaşı Hırvat Petra Martic'i 7-6'lık setlerin ardından 2-0 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı. Dünya sıralamasında 87. basamakta yer alan ABD'li Amanda Anisimova, 11 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet aldı.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Japonya'nın son büyük şampiyonu Kisenosota'dan gözü yaşlı vedaJaponya'nın son büyük şampiyonu Kisenosota'dan gözü yaşlı veda
Djokovic zorlanmadan turladıDjokovic zorlanmadan turladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Açık maria sharapova Caroline Wozniacki

En Çok Okunan Haberler

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Paşa'da Diagne şoku! Rakibine tükürdü...

Paşa'da Diagne şoku! Rakibine tükürdü...

F.Bahçe'ye kupada büyük şok! Yine kayıp...

F.Bahçe'ye kupada büyük şok! Yine kayıp...

Taraftar iki yıldıza patladı! Flaş tepki

Taraftar iki yıldıza patladı! Flaş tepki

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sporda 2018 yılı böyle geçti

Sporda 2018 yılı böyle geçti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yok artık Mayweather! Tarihe geçti

Yok artık Mayweather! Tarihe geçti

Jokeylerden tarihi karar

Jokeylerden tarihi karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maria Sharapova son şampiyon Wozniacki'yi eledi

Sharapova son şampiyonu eledi

Japonya'nın son büyük şampiyonu Kisenosota'dan gözü yaşlı veda

Japonya'nın son büyük şampiyonu Kisenosota'dan gözü yaşlı veda

Novak Djokovic Avustralya Açık'ta üçüncü tura yükseldi

Djokovic zorlanmadan turladı

Stan Wawrinka Avustralya Açık'a veda etti

Stan Wawrinka veda etti

Avustralya Açık’ta zor maçı Kei Nishikori kazandı

Zor maçı Kei Nishikori kazandı

Caroline Wozniacki Avustralya Açık'ta 2. tura yükseldi

Wozniacki zorlanmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.