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  4. Maria Sharapova tenisi bıraktığını açıkladı

Maria Sharapova tenisi bıraktığını açıkladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.02.2020 16:29 | Son Güncelleme

Maria Sharapova, profesyonel tenis kariyerini noktaladığını açıkladı. Ünlü Rus tenisçinin kariyerinde 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyordu.

Maria Sharapova tenisi bıraktığını açıkladı

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Rus tenisçi Maria Sharapova, emeklilik kararı verdiğini açıkladı.

Vanity Fair dergisi için kaleme aldığı yazıyla tenisi bıraktığını duyuran 32 yaşındaki Sharapova, "Tek bildiğiniz hayatı nasıl geride bırakabilirsiniz? 28 yıl boyunca severek yaptığım, sayısız gözyaşı, tarif edilemez heyecanlar yaşadığım, bir aile edindiğim bu sporda küçük bir kızken adım attığınız kortlardan nasıl ayrılabilirsiniz? Buna biraz yeniyim, bu yüzden beni affedin. Tenis, sana elveda diyorum" ifadelerini kullandı.

2016'DA DOPİNG NEDENİYLE 15 AY MEN CEZASI ALMIŞTI

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Sharapova, kariyeri boyunca 2004 Wimbledon, 2006 ABD Açık, 2008 Avustralya Açık, 2012 ve 2014 Fransa Açık şampiyonlukları yaşamıştı. Sharapova, 2016'da doping yaptığı gerekçesiyle 15 ay tenisten men cezası almıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
maria sharapova Tenis

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