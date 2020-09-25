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Mariah Carey itirafıyla olay oldu! 'Anlam beni 12 yaşında seks işçisi yapmaya...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 14:55 | Son Güncelleme

Mariah Carey travmatik çocukluğu hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. Mariah Carey yıllardır arasının bozuk olduğu ablasının, kendisini henüz 12 yaşında bir çocukken seks işçisi yapmaya çalıştığını ileri sürdü.

Mariah Carey itirafıyla olay oldu! 'Anlam beni 12 yaşında seks işçisi yapmaya...'

Grammy ödüllü 50 yaşındaki Mariah Carey, bugüne kadar çok ayrıntılı şekilde anlatmadığı çocukluğu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Şarkıcı, The Oprah Conversation adlı programa konuk oldu ve yakında piyasaya çıkacak olan The Meaning of Mariah Carey adlı kitabından bazı bölümler okudu.

'UYUŞTURUCU KULLANMAYA ZORLADI'

Carey'nin okuduğu bölümler arasında en çarpıcısı da ablası Allison'ın kendisini bir seks işçisi yapmaya zorladığını iddia ettiği satırlardı. Mariah Carey, 12 yaşındayken ablası Allison'ın kendisine zorla uyuşturucu vermeye çalıştığını ve bu sırada da yaralayarak üçüncü derecede yanıklar oluşmasına yol açtığını ileri sürdü.

Ekran Alıntısı

Carey, ablası Allison ile ağabeyi Morgan'dan "eski ablam" ve "eski ağabeyim" diye söz etti. Ünlü şarkıcı her ikisinin de yıllarca kendisi hakkında yalanlar söyleyip kendisine saldırdıklarını ileri sürdü. Ağabeyini "uç noktada şiddete eğilimli", ablasını da "travmalı" diyerek tanımladı.

'KOLAY BİR HAYATIM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER'

Mariah Carey, kardeşleri hakkında "Birbirimizi gerçekte tanımıyorduk, birlikte büyümedik" dedi. Ünlü şarkıcı, "Allison ile Morgan benim onlardan daha kolay bir hayatım olduğunu düşündüler. Çünkü büyürken annemle kalan sadece bendim" diye konuştu.

ABLASININ TACİZ İTİRAFI OLAY OLMUŞTU

Mariah Carey, 27 Mart 1970'te Huntington, New York'ta doğan Mariah Carey'nin annesi İrlanda asıllı eski bir opera şarkıcısı ve vokal koçu Patricia, babası da Afro-Venezuela kökenli havacılık mühendisi Alfred Roy Carey. Mariah Carey, ailenin üçüncü ve en küçük çocuğuydu.

Bundan 9 yıl önce Mariah Carey'nin ablası Allison'ın, geçinmek için hayat kadınlığı yaptığı ve AIDS kaptığı haberleri basına yansımıştı. Allison Carey, yaşamak için başka bir seçeneği olmadığını ileri sürmüştü. Allison Carey, bu yılın başlarında basına verdiği röportajda annesinin henüz çok gençken annesinin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.


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