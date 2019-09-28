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Mariano: Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.09.2019 16:25 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın 33 yaşındaki sağ beki Mariano, ESPN'in Brezilya edisyonuna verdiği röportajda çok ses getirecek açıklamalar yaptı. Tecrübeli savunmacı; İstanbul'daki deprem, Türkiye'deki ilk zamanları, Fenerbahçe derbisi ve geleceğiyle ilgili flaş itiraflarda bulundu.

Mariano: Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum

Galatasaray'da 3. sezonunu yaşayan Brezilyalı sağ bek Mariano, ESPN Brezilya'ya röportaj verdi.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.8'lik depremden çok korktuğunu belirten Mariano, ''Önce bir gürültü duydum. Üst komşumdan geliyor sandım. Ardından yer sallanmaya başladı. Hemen kanepenin arkasında oturan kızımı almaya koştum. Hayatımda böyle bir şey daha önce yaşamamıştım. Çok korktum. Eşim de çok korktu.'' ifadelerini kullandı.

''AİLEMİ TÜRKİYE'YE GETİRMEK ÇOK ZOR OLDU''

Sevilla'dan Galatasaray'a transferi sürecinde ailesini zor ikna ettiğini belirten Brezilyalı futbolcu, ''Galatasaray'a gideceğim belli olduktan sonra biraz tuhaf hissetmeye başladım. Türkiye hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Brezilya'da Türkiye hakkında sadece terör haberlerini görüyordum. Bu yüzden ailemi getirmek çok zor oldu. Onları çok zor ikna ettim, çünkü aldığım teklif çok iyiydi. Ancak burada sadece güzel anılarım oldu ve bundan çok mutluyum.'' dedi.

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''HAYATIMDA BÖYLE BİR ORTAM GÖRMEDİM''

Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan tecrübeli futbolcu, ''Eğer kazanırsak Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynayacağımız maç öncesi büyük moral olur. Türkiye'deki derbiler eşsiz. Taraftarlar gerçekten fanatik ve şehir hiç susmuyor. Bu derbi büyük bir klasik, böylesini görmedim. Taraftarlarımız, antrenmanlarda bile bizi cesaretlendiriyor.'' diye konuştu.

''BREZİLYA'YA DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYORUM''

Brezilya'ya dönme planları da yaptığını söyleyen 33 yaşındaki futbolcu, ''Ailem, Brezilya'yı çok seviyor ve onlar için geri dönmeyi düşünüyorum. Brezilya'da çok iyi takımlar var. Fluminense'nin yeri her zaman ayrıdır ama neler olacağını bilemeyiz. Her ihtimale karşı kapımı açık bırakıyorum.'' diyerek röportajını bitirdi.

3 sezondur sarı kırmızılı formayı giyen Mariano'nun sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.

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