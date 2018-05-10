Mariano'dan Fatih Terim itirafı

Galatasaraylı futbolcu Mariano Filho, Galatasaray dergisinin mayıs sayısında yer alan röportajında, "Fatih Terim'in gelmesiyle beraber ciddi bir değişim yaşandı. Soyunma odasından tutun antrenmanın havasına kadar her şey değişti. Pozitif anlamda bir değişiklik bu. Saygı ve neşe arttı burada" ifadelerini kullandı.

Terim'in zaman zaman kendilerine sinirlendiği anların da olduğunu anlatan Brezilyalı futbolcu, "Fatih Terim, takım için ne yapması gerekiyorsa onu yapan bir teknik adam. Futbolcusunu her zaman savunan bir teknik adam. Bunu hissettiriyor size. Sizden istediğini ya da eksiklerinizi açıkça söylüyor. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tam bir aile babası. Umarım hep beraber şampiyonluğa ulaşırız" değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de kaliteli futbolcuların mücadele ettiğini ve bunun da ligin kalitesini artırdığını belirten Mariano Filho, şunları aktardı:

"Uzun yıllardır böyle bir durum var. Kariyerli isimlerin gelip oynadığı bir lig. Bu oyuncular ligin kalitesini yükseltiyor. Her geçen sene kalite daha da artacaktır. Fransa'da Paris Saint-Germain açık ara farkla şampiyon oldu. Almanya'da Bayern Münih her sene olduğu gibi tek başına ve rakipsiz. Türkiye'de dört takım son haftalara kadar mücadele ediyor. Bu önemli. Rekabet, ligin kalitesini artırıyor."