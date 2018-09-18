Mariano: Galatasaray'a gelmeden önce ailemi ikna etmekte zorlandım!

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, Brezilya basınına röportaj verirken çarpıcı sözler kullandı.

Brezilya basınına konuşan Mariano, ''Eğer performansım iyi olursa bir şans bulacağımı düşünüyorum. Tabii ki benden daha genç oyuncular var. Fabinho, Danilo, Fagner çağırılıyor. Çoğu futbolcu daha büyük liglerde daha büyük takımlarda oynuyor. Benim için çok zor ama bekleyeceğim. En iyisini yaparsanız bazı şeyler kendiliğinden olur.'' sözlerini kullandı.

''İLK BAŞTA AİLEMİ GETİRMEKTE ZORLANDIM...''

Galatasaray'a transfer olma sürecini de anlatan Brezilyalı futbolcu, ''İlk başta ailemi getirme konusunda ikna etmekte zorlandım. Sevilla'yı çok seviyorduk. Ama İstanbul'a çok çabuk alıştık. Çok büyük bir şehir ve çok fazla turist var. Kültürü ve dini farklı ama saygı duyuyoruz. Onlar da bize saygı duyuyor. Saha içinde de adapte olduk. Şampiyon olduk ve Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Son olarak yılın kadrosuna seçildim.'' dedi.

''TÜRKLER ÇOK ÇILGIN!''

Süper Lig hakkında da konuşan tecrübeli futbolcu, ''Türkiye'de rekabet çok fazla. Lig çok mücadeleci. Ayrıca Türkler çok çılgın. Futbola resmen aşıklar. Fenerbahçe ve Beşiktaş derbileri inanılmaz geçiyor. Taraftar resmen çıldırıyor. Onları izleyip oynamak çok zevkli.'' şeklinde konuştu.

''GRUPTAN MEMNUNUZ, HER TAKIM ÇIKABİLİR''

Son olarak Şampiyonlar Ligi grubunu değerlendiren Mariano, ''Lokomotiv karşısında sezona başlayacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Gruptan memnunuz. Bence gruptan her takım çıkabilecek güçte. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

(Sporx)

