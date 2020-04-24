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Mariano: Geri dönmeyi düşünüyorum

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.04.2020 20:36 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonu bitecek Mariano, geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da forma giyen ve sezon sonu takımdan ayrılacak olan Brezilyalı sağ bek Mariano, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

İşte Mariano'nun açıklamaları;

"GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

ESPN'e konuşan Brezilyalı oyuncu, "Dokuz yıl geçti ve ailem geri dönmek istiyor, ben de geri dönmeyi düşünüyorum. Ancak menajerim sözleşmenin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Şu anlık bekliyoruz." dedi.

"SÖZLEŞMEM SEZON SONU BİTİYOR"

Transfer iddiaları hakkında konuşan Mariano, "Sözleşmem sezon sonu bitiyor ve bonservis bedeli olmadığı için bu transferi kolaylaştırıyor, ancak pozisyonumun bir sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Fluminense'den ayrıldığımda Brezilya kapılarını açık bıraktım ve kapatmak istemiyorum" diye konuştu.

"NE OLACAĞINI BİLEYEMEYİZ"

Mariano, "Geri dönmeyi düşünüyorum, evet. Ama ileride ne olacağını asla bilemezsiniz. Avrupa'da hayır diyemeyeceğim bir teklif olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

32 MAÇ 5 ASİST

33 yaşındaki oyuncu bu sezon sarı-kırmızı takım ile çıktığı 32 maçta 5 asist ile oynadı.

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