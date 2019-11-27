Maribor 0 - 3 VakıfBank

Sportna Dvorana Ljudski Vrt Salonu'ndaki karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı-siyahlılar B Grubu'ndaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.
VakıfBank, gruptaki üçüncü karşılaşmasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'la 17 Aralık Salı günü TSİ 18:00'de deplasmanda karşılaşacak.
SALON: Sportna Dvorana Ljudski Vrt
HAKEMLER: Kenneth Aro (Finlandiya), Igor Schimpl (Slovakya)
MARİBOR: Stoljiljkovic, Sobocan 9, Bracko 4, Kosenina 6, Lorber, 9 Pintar 7, Pahor (L), Milosic
VAKIFBANK: Gabi 7, Zehra 7, Haak 19, Meliha 5, Milena 7, Maja 5, Gizem (L), Cansu 1, Gözde 1, Ebrar 9
SETLER: 13-25, 17-25, 14-25
SÜRE: 61 dakika (21', 21', 19')
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