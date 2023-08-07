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  4. Maribor maçı kadrosuna dahil edilmemişti! Fenerbahçeli Serdar Dursun da Arap rüzgarına katıldı, ayrılıyor...

Maribor maçı kadrosuna dahil edilmemişti! Fenerbahçeli Serdar Dursun da Arap rüzgarına katıldı, ayrılıyor...

07.08.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Serdar Dursun için Suudi Arabistan ekibi Al Raed devreye girdi. Serdar Dursun transferi için Arap ekibi Fenerbahçe'ye 500 bin euro'luk teklifte bulundu. İşte detaylar...

Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, kadroya katılacak isimler kadar takımdan gönderilecek isimler de merak konusu olmuştu.

SÜRPRİZ TEKLİF

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Sarı-Laciverliler'de şu ana kadar Arda Güler, Enner Valencia, Joao Pedro, Rossi gibi birçok önemli isme veda edilirken bunlara bir yenisi daha eklenmek üzere... Fenerbahçe'de bu sezon geleceği belirsiz olan isimlerden Serdar Dursun için sürpriz bir teklif geldi.

ARABİSTAN YOLCUSU

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Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Raed, deneyimli futbolcunun transferi için Fenerbahçe'ye teklifte yaptı. Al Raed'in Serdar Dursun için sunduğu teklifin 500 bin euro olduğu belirtildi.

KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

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Fenerbahçe, deneyimli ismi Maribor ile oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçlarının kadrosuna dahil etmemişti. Fenerbahçe'de 64 maçta süre bulan Serdar Dursun, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.

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