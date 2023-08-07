Maribor maçı kadrosuna dahil edilmemişti! Fenerbahçeli Serdar Dursun da Arap rüzgarına katıldı, ayrılıyor...

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, kadroya katılacak isimler kadar takımdan gönderilecek isimler de merak konusu olmuştu.
Sarı-Laciverliler'de şu ana kadar Arda Güler, Enner Valencia, Joao Pedro, Rossi gibi birçok önemli isme veda edilirken bunlara bir yenisi daha eklenmek üzere... Fenerbahçe'de bu sezon geleceği belirsiz olan isimlerden Serdar Dursun için sürpriz bir teklif geldi.
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Raed, deneyimli futbolcunun transferi için Fenerbahçe'ye teklifte yaptı. Al Raed'in Serdar Dursun için sunduğu teklifin 500 bin euro olduğu belirtildi.
Fenerbahçe, deneyimli ismi Maribor ile oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçlarının kadrosuna dahil etmemişti. Fenerbahçe'de 64 maçta süre bulan Serdar Dursun, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.