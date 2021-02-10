Marilyn Manson'a yeni taciz suçlaması: Eteğimin altını gizlice filme aldı

Evan Rachel Wood'un Marilyn Manson'ı geçmişte istismarda bulunmakla suçlamasının ardından Mercury ödüllü rock grubu Wolf Alice'in solisti Britanyalı müzisyen Ellie Rowsell, cumartesi günü (6 Şubat) Manson'a dair kendi deneyimlerini paylaştı.

Independent Türkçe'nin habrine göre bu defa Ellie Rowsell, Manson'ı eteğinin altını izinsiz filme almakla suçladı.

FESTİVALDE TACİZ

Rowsell, şöyle tweetler attı:

"Evan Rachel Wood ve Marilyn Manson'dan hesap soranlarla dayanışma. İnsanların onu savunduğunu görmek üzücü. Manson'ın ahlaksızlığını ortalıkta sergilemesi ona kadınları istismar etme hakkı vermiyor!"

"Marilyn'le birkaç yıl önce bir festivalde sahne arkasında tanıştım. Grubuma yönelik iltifatları giderek daha da abartılı hale gelince davranışlarından şüphelenmeye başladım. Aşağıya bakıp bir GoPro'yla eteğimin altını filme aldığını görünce şoke oldum."

"RIZANIN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLMİYOR"

Manson'un tur menajerinin şarkıcının "her zaman bu tarz şeyler yaptığını" kendisine söylediğini iddia eden Rowsell şöyle devam etti:

"Eğer her zaman bu tarz şeyler yapıyorsa ne diye bu kadar yıldır festival afişlerinde ismi en başta geliyor? Başarıları sebebiyle kadın düşmanlarına geçit vermeyi ne zaman bırakacağız? Kadınlar erkeklerin egemen olduğu dünyada, yani müzik endüstrisinde kendilerini güvende hissetmeli.



Bunları gündeme taşıyıp taşımama konusunda kararsızdım; ama Manson son açıklamasında ilişkilerinin 'tamamen karşılıklı rızaya dayalı' olduğunu iddia etti. Eğer festivallerde gidip genç kadınların eteklerinin altını çekiyorsa, rızanın ne anlama geldiğini bildiğini düşünmüyorum. Cesaretin için teşekkürler Evan."

