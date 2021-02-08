Marilyn Manson'un eski sevgilisi: Arkadaşlarıyla sekse zorlayıp izledi

Evan Rachel Wood'a uyguladığı taciz iddiaları ile gündeme gelen rock yıldızı Marilyn Manson, hakkında evinde tecavüz odası olduğunu söylenmişti. 26 yaşındaki şarkıcı Phoebe Bridgers, arkadaşlarıyla ziyaret ettiği rock yıldızının evindeki tecavüz odasını açıklayıp "O zamanlar bunun sadece korkunç bir mizah anlayışından ibaret olduğunu düşündüm" demişti.
Marilyn Manson hakkında yeni bir iddia daha gündeme bomba gibi düştü. Oyuncu Bianca Allaine eski sevgilisinin korkunç bir insan olduğunu ifade ederek Marilyn Manson'ın ona hakaretler yağdırdığını söyledi.
Bianca Allaine aynı zamanda kendisini arkadaşlarıyla seks yapmaya zorladığını ve o anları izlediğini de iddia etti. Ayrıca Manson'un reşit olmayan bazı arkadaşlarını zorla öptüğünü ve okşadığını gördüğünü de söyledi.
The Sun'a konuşan Bianca, "Çok kafa karıştırıcı bir ilişkiydi ve geriye dönüp baktığımda duygusal olarak taciz edici olduğunu hissediyorum. Ona aşıktım ve karşılıklı olduğunu düşündüm. Onunla sadece düzenli bir ilişki kurmak istedim. Bir an çok tatlı olur ve sonra arkadaşlarının önünde beni küçük düşürürdü.
En kötüsü, bir keresinde bana kirli bir Meksikalı f.hişeye benzediğimi söylemişti. Kendimi kötü hissetmemi sağlamak için kasten böyle şeyler söylerdi. Onun için çok komikti. Göğüslerim hakkında konuşurken 'Bisküvilerini görmeliyiz Bianca' gibi şeyler söylerdi" açıklamasında bulundu.
Bianca açıklamasında o sırada 16 yaşında bir bakire olduğunu söylüyor. Tur otobüsünde sevgilisinin kucağına zorla oturtulan Bianca açıklamasında ""Reşit olmayan kızlara alkol ve uyuşturucu veriyordu ve onlara dokunuyordu. Bu adam bir avcı ve çok kendini beğenmiş" diyerek iddialarını sonlandırdı.
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