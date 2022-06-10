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Mario Balotelli adım adım Galatasaray'a gidiyor! ''Herkesin bir ederi vardır''

10.06.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin Galatasaray'a yeşil ışık yakmasının ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş bir açıklama geldi. Mario Balotelli'nin ayrılmak istemesi halinde karara razı olacaklarını belirten Murat Sancak, transferin gerçekleşebileceğini ima etti.

Mario Balotelli adım adım Galatasaray'a gidiyor! ''Herkesin bir ederi vardır''
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Süper Lig'de bu sezon en çok konuşulan oyunculardan birisi de Mario Balotelli'ydi. Adana Demirspor'da ekstra bir performans ortaya koyan ve 33 maçta 19 gol, 6 asist üreten İtalyan golcü, sarı-kırmızılı kulübe adeta göz kırptı. Balotelli gelen bir soru üzerine, "Galatasaray'da her oyuncu oynamak ister. Ateşli taraftarları var. Avrupa'da bu şekilde tanınıyor, büyük bir kulüp." dedi.

MARİO BALOTELLİ TRANSFERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Daha önce defalarca kez Mario Balotelli için 10 milyon euro istediğini belirten Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İtalyan golcünün birçok talibi olduğunu resmen açıkladı. Bu kez rakam vermeyen başkan Sancak, "Herkesin bir ederi vardır" ifadelerini kullandı.

GİTMEK İSTERSE RAZI OLUNACAK

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İtalyan basınında adı sık sık transfer dedikodularına karışan Mario Balotelli'nin ayrılmak istemesi halinde karara razı olacaklarını belirten Murat Sancak, transferin gerçekleşebileceğini ima etti.

"BALOTELLİ'Yİ İSTEYENLER ÇOK"

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Başkan Sancak, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 31 maçta 18 gol, 4 asistlik istatistik yakalayan Mario Balotelli'nin transferi için şu ifadeleri kullandı: "Balotelli'nin talipleri çok, isteyenler çok. Kendisi ile yola devam etmek istiyoruz fakat sizin de bildiğiniz gibi herkesin bir ederi vardır. Kendisi şehirden gitmek isterse açıkçası yapacak bir şey yok diye düşünüyorum."


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor Mario Balotelli
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