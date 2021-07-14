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Mario Balotelli: Ben normal biriyim

14.07.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli ligde kalıcı olmak istediklerini vurguladı ve Başkan Murat Sancak ile benzer karakterlere sahip olduklarını ifade etti.

Mario Balotelli: Ben normal biriyim

Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli transfer sürecini ve beklentilerini anlattı.

Takım kampına katılan Mario Balotelli soruları yanıtlarken iyi bir takıma sahip olduklarını belirterek, "Geldiğim için çok mutluyum. Transfer süreci güzel geçti. Kampa yeni katıldım. Şu an tüm oyuncuları tanımaya çalışıyorum. İyi bir ekibe sahip olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

"ÇOK MUTLUYUM"

"İlk olarak menajerim tarafından öğrendim tekliifi. Sonra başkanla görüştük. Daha önce Türkiye'den birçok teklif aldım. Başkanla görüştükten sonra benzer karakterlerde olduğumuzu fark ettim. Böyle bir teklif aldığım için ve buraya geldiğim için çok mutluyum. Normalde hedeflerimi kendime saklarım ve paylaşmam. Ama söylemek gerekirse bu ligde kalıcı olmak ve iyi bir sezon geçirmek istiyoruz."

"BEN NORMAL BİRİYİM"

"Şunu belirtmek istiyorum. Ben kendimi normal bir insan olarak görüyorum. Bu deli ibaresi bana gazeteler ve medya tarafından yapıştırılmış bir ibare. Futbolcuların asker olarak davranmalarını istiyorlar. Ama ben eğlenmeyi seviyorum, futbolun dışına çıkıyorum. Taraftarlara da şunu söylemek istiyorum, ben normal biriyim ama kazanmayı çok seviyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Mario Balotelli
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